انت الان تتابع خبر السجن 15 عاماً على احد مستهدفي دار القاضي الشهيد 'خصاف' والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365 - ميسان
أصدرت محكمة جنايات ميسان، اليوم الأربعاء، حكماً بالسجن 15 سنة بحق المجرم (ص. ع)، عن جريمة اشتراكه مع متهمين اخرين بالتخطيط وتفجير دار الشهيد المغدور القاضي احمد فيصل خصاف قبل ارتكاب جريمة الاغتيال.
أصدرت محكمة جنايات ميسان، اليوم الأربعاء، حكماً بالسجن 15 سنة بحق المجرم (ص. ع)، عن جريمة اشتراكه مع متهمين اخرين بالتخطيط وتفجير دار الشهيد المغدور القاضي احمد فيصل خصاف قبل ارتكاب جريمة الاغتيال.