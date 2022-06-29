السجن 15 عاماً على احد مستهدفي دار القاضي الشهيد 'خصاف'

أصدرت محكمة جنايات ميسان، اليوم الأربعاء، حكماً بالسجن 15 سنة بحق المجرم (ص. ع)، عن جريمة اشتراكه مع متهمين اخرين بالتخطيط وتفجير دار الشهيد المغدور القاضي احمد فيصل خصاف قبل ارتكاب جريمة الاغتيال.

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع