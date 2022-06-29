3خلطات مغربية لتسمين وجه العروس قبل الزفاف

هذه الخلطات ستغير ملامح النحيفة وستمنحك الجمال والإشراقة والثقة بالنفس قبل الزفاف. فما عليك سوى تطبيقها بصفة مستمرة والعناية اليومية ببشرتك سواء تنظيفها بعمق من آثار المكياج وعوامل الجو المتقلبة، وتغذيتها بالكريمات المناسبة لها.

- قومي بسكب ماء الورد في وعاء، أضيفي إليه الحلبة والزيت والحليب والخميرة. - امزجي المكوّنات مع بعضها البعض جيداً حتى تحصلي على خليط متجانس، بعدها طبقّي الخليط على بشرة الوجه واتركيه لمدة 45 دقيقة. - بعد مرور 45 دقيقة، قومي بشطف الخليط بالماء البارد، وحتى تحصلين على النتيجة التي ترضيك كرري العملية 3 مرات في الأسبوع.

المكوّنات:ملعقة من الخميرةالقليل من الحليبملعقة من خليط الزيوتملعقة من الحلبةملعقة من ماء الوردطريقة التحضير والإستخدام:

- في وعاء نظيف قومي بخلط جميع المكونات السابقة مع بعضها جيدا ثم احتفظي بها في الثلاجة لمدة 10 دقائق. - قبل استعمال الخلطة يغسل الوجه بالماء والصابون البلدي لكي تفتح مسامات البشرة. - ضعي الخلطة على الوجه بالكامل ما عدا منطقة الانف. - اتركيها لمدة ساعة كاملة. - اغسلي وجهك بالماء البارد فقط. - كرّري تطبيق هذه الخلطة يومياً لمدة أسبوع على الأقل للحصول على أفضل النتائج.

الخلطة الثالثة لتسمين وجه العروس:

المكوّنات:ملعقة صغيرة من الزباديملعقة صغيرة من زيت الزيتونملعقة صغيرة من النشاملعقة صغيرة من الخميرة مذوبة في القليل من الماءملعقة صغيرة من بودرة الأطفالالقليل من ماء الوردملعقة صغيرة من اللبنةطريقة التحضير والإستخدام:

- امزجي كل المكوّنات مع بعضها، ثم طبقي الخليط على وجهك لمدة 30-60 دقيقة، بعدها اشطفيه بالماء الدافئ.

- يمكنك تكرار هذه الخلطة يومياً عند الحاجة أو مرة كل يومين.