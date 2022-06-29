برسالة تحذيرية.. روسيا 'تقلق' السويد وفنلندا وتلخبط اجواء انضمامهما للناتو

حذر رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الروسي (الدوما) ليونيد سلوتسكي، من عواقب انضمام السويد وفنلندا إلى حلف شمال الأطلسي.

ونوه سلوتسكي في رسالة تحذيرية إلى أن "التخلي عن الحياد والانتساب إلى عضوية حلف شمال الأطلسي (الناتو) هو الخيار الذي يتبناه كل من السويد وفنلندا بمشيئتهما، ولكن عليهما ألا تتجاهلا عواقب قرارهما على العلاقات مع روسيا والأمن الأوروبي".

وأشار إلى أن "الأمن الأوروبي في تدهور مستمر منذ أن بدأ حلف شمال الأطلسي زحفه نحو الشرق باتجاه روسيا".

وعن موافقة تركيا على تأييد الدعوة الموجهة إلى السويد وفنلندا للانضمام للناتو وفقا لما قاله مكتب الرئيس الفنلندي، قال سلوتسكي "في الإشارة إلى ما تلقته تركيا من تطمينات لكيلا تعارض ضم السويد وفنلندا إلى الحلف، إن الرئيس السوفيتي غورباتشوف تلقى في حينه تطمينات تَعِد بعدم توسع حلف شمال الأطلسي، ولكن تلك الوعود تم نكثها".