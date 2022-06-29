انت الان تتابع خبر موضحاً بشأن الأسماء المطروحة.. قيادي بدولة القانون: نناقش 6 أمور لتشكيل الحكومة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365- بغداد

أكد القيادي في ائتلاف دولة القانون، كاظم الحيدري، اليوم الأربعاء، أنه حتى اللحظة لم يتم طرح اسم أي مرشح من الإطار لمنصب رئيس مجلس الوزراء، وكل ما يُطرح من أسماء الغاية منها حرقاً إعلامياً.

