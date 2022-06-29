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موضحاً بشأن الأسماء المطروحة.. قيادي بدولة القانون: نناقش 6 أمور لتشكيل الحكومة

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بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365- بغداد

أكد القيادي في ائتلاف دولة القانون، كاظم الحيدري، اليوم الأربعاء، أنه حتى اللحظة لم يتم طرح اسم أي مرشح من الإطار لمنصب رئيس مجلس الوزراء، وكل ما يُطرح من أسماء الغاية منها حرقاً إعلامياً.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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