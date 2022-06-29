انت الان تتابع خبر للتخفيف من الزخم المروري... جسر جديد في الديوانية‎‎ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - تعاني محافظة الديوانية من زخم مروري كبير نتيجة زيادة أعداد العجلات، فضلا عن تهالك أغلب الطرق والجسور، يأتي ذلك في وقت تسعى الجهات المعنية في المحافظة إلى انشاء مجسرات جديدة على الرغم من قلة التخصيصات المالية.

تشهد محافظة الديوانية زخما مروريا كبيرا خلال الساعات الاولى للدوام الرسمي كباقي محافظات البلاد بسبب تزايد اعداد العجلات والتي تتناسب طرديا مع الطرق والجسور القديمة في المحافظة فضلا عن تضرر الكثير منها نتيجة الاحمال الزائدة.

بلدية الديوانية من جهتها اعلنت عن انشاء جسر جديد في مركز المدينة للتخفيف من الزخم المروري، وفيما كشفت دائرة الطرق والجسور عن خطتها لهذا العالم بإنشاء مجسر كبير قرب مبنى اذاعة الديوانية، اشارت الى مصادرة وزارة المالية المبالغ المستوفاة من قبل المواطنين الامر الذي دفع الى عرقلة عملية صيانة الطرق والجسور المتضررة.