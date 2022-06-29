الأنواء الجوية: العراق على موعد مع عاصفة ترابية جديدة وارتفاع بدرجات الحرارة

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "طقس يوم غد الخميس سيكون صحواً، ودرجات الحرارة سترتفع قليلاً عن اليوم السابق في عموم البلاد".

وأضاف أن "طقس يوم الجمعة في المنطقة الوسطى سيكون صحواً يتحول بعد الظهر الى مغبر مع فرصة لحدوث عواصف ترابية في الاقسام الشمالية منها، فيما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية صحواً يتحول بعد الظهر الى مغبر في الاقسام الجنوبية منها، بينما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية صحواً، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في الأقسام الوسطى والجنوبية، ولا تغير فيها في القسم الشمالي من البلاد".



وأوضح البيان أن "طقس يوم السبت في المنطقة الوسطى سيكون صحواً يتحول بعد الظهر الى مغبر خاصة في اقسامها الشمالية، فيما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية صحواً يتحول بعد الظهر الى مغبر في اقسامها الجنوبية، بينما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية صحواً يتحول الى مغبر أبتداءاً من الاقسام الغربية، أما درجات الحرارة فستنخفض بضع درجات في المنطقة الوسطى، بينما ستنخفض قليلاً في المنطقتين الشمالية والجنوبية من البلاد".