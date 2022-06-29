انت الان تتابع خبر الأنواء الجوية: العراق على موعد مع عاصفة ترابية جديدة وارتفاع بدرجات الحرارة والان مع التفاصيل
أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الأربعاء، حالة الطقس للأيام الأربعة المقبلة في العراق، فيما توقعت حدوث عواصف ترابية يوم الجمعة المقبل.
وأضاف أن "طقس يوم الجمعة في المنطقة الوسطى سيكون صحواً يتحول بعد الظهر الى مغبر مع فرصة لحدوث عواصف ترابية في الاقسام الشمالية منها، فيما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية صحواً يتحول بعد الظهر الى مغبر في الاقسام الجنوبية منها، بينما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية صحواً، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في الأقسام الوسطى والجنوبية، ولا تغير فيها في القسم الشمالي من البلاد".
وأوضح البيان أن "طقس يوم السبت في المنطقة الوسطى سيكون صحواً يتحول بعد الظهر الى مغبر خاصة في اقسامها الشمالية، فيما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية صحواً يتحول بعد الظهر الى مغبر في اقسامها الجنوبية، بينما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية صحواً يتحول الى مغبر أبتداءاً من الاقسام الغربية، أما درجات الحرارة فستنخفض بضع درجات في المنطقة الوسطى، بينما ستنخفض قليلاً في المنطقتين الشمالية والجنوبية من البلاد".
ولفت الى أن "طقس البلاد ليوم الاحد المقبل سيكون صحواً مغبراً يتحسن تدريجياً في المنطقة الوسطى، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية صحواً مع غبار خفيف، فيما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية صحواً ويكون مغبراً في الاقسام الغربية، أما درجات الحرارة فسترتفع قليلاً في الاقسام الوسطى والشمالية، في حين ستكون مقاربة لليوم السابق في القسم الجنوبي من البلاد".