انت الان تتابع خبر سمعت صوته يبكي.. أم تكتشف حملها بعد ولادة ابنها في المرحاض ! والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - جيس ديفيس التي بلغت العشرين من عمرها، أن آلام بطنها كانت بسبب الدورة الشهرية، ولم يكن لدى الطالبة أي أعراض حمل واضحة، وذلك حسب ما ذكرته صحيفة مترو البريطانية.

تقول الأم الجديدة ، التي هي حاليًا في سنتها الثانية في جامعة ببريطانيا: "شعرت أحيانًا بالغثيان، لكنني بدأت في أخذ وصفة طبية ، لذا قمت بإدخالها في دوائي الجديد".



وأضافت: "عندما ولدت كانت أكبر صدمة في حياتي، واعتقدت أنني كنت أحلم في البداية، ولم أدرك ما حدث حتى سمعته يبكي، وشعرت فجأة أنني بحاجة لأكبر الآن".

تشرح قائلة: "لقد استغرق الأمر بعض الوقت للتغلب على الصدمة الأولية والتكيف معه والترابط معه ، لكنني الآن تجاوزت الصدمة، وأنه الطفل الأكثر جمالاً على الإطلاق، وأنه معروف بأنه الطفل الهادئ في الجناح".

عندما استيقظت جيس من ألم شديد ، افترضت أنها كانت بداية دورتها الشهرية وسارت إلى المتجر لشراء زجاجة ماء .



تقول: "بالكاد استطعت المشي ولم استطع حتى الاستلقاء على سريري عندما وصلت إلى المنزل".

وأضافت: "كان من المفترض أن أقيم حفلة منزلية في تلك الليلة لعيد ميلادي في اليوم التالي ، لذلك استحممت لأجعل نفسي أشعر بتحسن ، لكن الألم ازداد سوءًا وأسوأ".

تدعي جيس أنها شعرت فجأة بالحاجة الماسة للذهاب إلى المرحاض ، فجلست وبدأت في الدفع.

تشرح قائلة: "لم أعتقد في أي وقت أنني كنت أنجب، وشعرت ذات مرة بالدموع ، عند سماعه يبكي وإدراك ما حدث بالفعل كان أمرًا خياليًا للغاية".