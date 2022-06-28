كربلاء.. توجيه جديد يخص 'مخلفات الكاز'

يشار الى أن أصحاب المولدات قاموا اليوم الثلاثاء بمنع عشرة صهاريج محملة بمادة الديزل تعتزم الذهاب نحو الاقليم حسب قولهم.

وقالت المحافظة في بيان، إن "محافظ كربلاء المقدسة نصيف جاسم الخطابي وجه الشركة العامة لتوزيع المنتجات النفطية فرع كربلاء وقيادة شرطة كربلاء المقدسة بعدم السماح بإخراج مادة مخلفات الكاز خارج المحافظة والاستفادة منه لمختلف الاغراض داخل المحافظة".

محمد يوسف

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