الولايات المتحدة تفرض حظرا على الذهب الروسي

وقالت الوزارة بحسب وكالة "نوفوستي" الروسية ان"فرض القيود يبدأ اعتبارا من اليوم 28 حزيران 2022، لكنها لا تنطبق على الذهب الذي تم تصديره سابقا من روسيا".

وفي وقت سابق، استبعد خبراء أن "يؤثر فرض حظر على شراء الذهب الروسي من قبل دول G7، بما في ذلك الولايات المتحدة، على منتجي الذهب في روسيا".



ويوم الأحد الماضي أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أن "الولايات المتحدة ودول مجموعة السبع ستحظر استيراد الذهب الروسي".