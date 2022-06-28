زيدان إقبال يجدد مع يونايتد.. النادي يحتفل: فرحانين ضلعي

وقال النادي في بيان نشره عبر حسابه، "يسر نادي مانشستر يونايتد الإعلان عن توقيع اللاعب الشاب زيدان إقبال على عقد جديد طويل الآمد".

وأضاف، "لاعب خط الوسط البالغ من العمر 19 عامًا، والذي انضم إلى الأكاديمية في سن التاسعة، ظهر لأول مرة مع الفريق الأول في مباراة دوري أبطال أوروبا في ديسمبر الماضي ضد يونج بويز في أولد ترافورد".



وبين، أن "إقبال وافق على توقيع عقد جديد يبقيه في يونايتد حتى يونيو 2025، مع خيار التمديد لعام آخر".

وأشار البيان إلى أن "إقبال لعب بالفعل على الصعيد الدولي مع منتخب العراق، وشارك في مباراتين ضمن تصفيات كأس العالم".

وتابع، "خريج الأكاديمية هو رجل فخور بالتراث الباكستاني والعراقي. سيتطلع إقبال إلى صقل مواهبه والحفاظ على تطوره في النادي خلال السنوات المقبلة".

في السياق، احتفل حساب نادي يونايتد الرسمي على موقع فيسبوك على طريقته الخاصة، إذا كتب منشوراً نصه: "فرحانين بوجودك ويانا ضلعي".

