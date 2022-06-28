القبض على متهم بحوزته كمية كبيرة من المخدرات في البصرة

وقالت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "مفارزها تمكنت من إلقاء القبض على متهم بحوزته (4 كيلوغرام) من مادة الكريستال المخدرة، وميزان إلكتروني".

واضافت انه "تم إحالته إلى القضاء وفق أحكام المادة القانونية 28 مخدرات لينال جزاءه العادل".

