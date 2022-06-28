انت الان تتابع خبر القبض على متهم بحوزته كمية كبيرة من المخدرات في البصرة والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - اعلنت مديرية مكافحة المخدرات في محافظة البصرة، اليوم الثلاثاء، عن القاء القبض على متهم بحوزته أربعة كيلو غرام من مادة الكرستال.
وقالت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "مفارزها تمكنت من إلقاء القبض على متهم بحوزته (4 كيلوغرام) من مادة الكريستال المخدرة، وميزان إلكتروني".
واضافت انه "تم إحالته إلى القضاء وفق أحكام المادة القانونية 28 مخدرات لينال جزاءه العادل".
واضافت انه "تم إحالته إلى القضاء وفق أحكام المادة القانونية 28 مخدرات لينال جزاءه العادل".