شخص يقتل زوجته بـ'سكين' والأمن يطيح به في بغداد

وقال المصدر لـ الخليج 365، إن "قوة امنية شاهدت أحد الاشخاص يركض باتجاه الشارع، إذ تم ملاحقته واعتقاله واثناء استجوابه تبين انه قتل زوجته بأسلوب الطعن بالسكين ضمن منطقة سويب جنوبي العاصمة".

وبين، أن "الزوجة تولد ٢٠٠٦، وطعنها اثناء نزولها من عجلة تكسي قادمة الى منزلها".

