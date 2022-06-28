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شخص يقتل زوجته بـ'سكين' والأمن يطيح به في بغداد

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بغداد - ياسين صفوان - أفاد مصدر أمني، اليوم الثلاثاء، باعتقال متهم بقتل زوجته، جنوبي بغداد.
وقال المصدر لـ الخليج 365، إن "قوة امنية شاهدت أحد الاشخاص يركض باتجاه الشارع، إذ تم ملاحقته واعتقاله واثناء استجوابه تبين انه قتل زوجته بأسلوب الطعن بالسكين ضمن منطقة سويب جنوبي العاصمة".

وبين، أن "الزوجة تولد ٢٠٠٦، وطعنها اثناء نزولها من عجلة تكسي قادمة الى منزلها".

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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