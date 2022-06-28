الاسرع في تاريخ مصر.. الاعدام لقاتل طالبة المنصورة

وأمرت المحكمة "بإحالة أوراق الطالب محمد عادل المتهم بقتل زميلته نيرة أشرف طالبة جامعة المنصورة، لمفتى الجمهورية بمصر لأخذ الرأي الشرعي فى إعدامه بتهمة القتل العمد".

أتى ذلك، بعد أن عقدت الجلسة برئاسة المستشار بهاء الدين المرى، رئيس المحكمة وعضوية كل من المستشارين: سعيد السمادوني، ومحمد الشرنوبي، وهشام غيث، وسكرتارية محمد جمال، ومحمود عبدالرازق.



وكان المستشار حماده الصاوي، النائب العام قد قرر إحالة المتهم بقتل الطالبة نيرة أشرف إلى محكمة الجنايات المختصة بعد 48 ساعة فقط من ارتكاب الواقعة.