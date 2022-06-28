انت الان تتابع خبر مدير في ميسان يهدد ويمنع ملاكات الموارد المائية من إزالة التجاوزات على الحصص المائية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365 - البصرة

قالت وزارة الموارد المائية، اليوم الثلاثاء، ان مدير ناحية العزير في محافظة ميسان قام بمنع وتهديد ملاكات الوزارة من إزالة التجاوزات على الحصص المائية المخصصة لمحافظة البصرة.

