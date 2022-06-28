انت الان تتابع خبر مدير في ميسان يهدد ويمنع ملاكات الموارد المائية من إزالة التجاوزات على الحصص المائية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365 - البصرة
قالت وزارة الموارد المائية، اليوم الثلاثاء، ان مدير ناحية العزير في محافظة ميسان قام بمنع وتهديد ملاكات الوزارة من إزالة التجاوزات على الحصص المائية المخصصة لمحافظة البصرة.
وذكرت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "مدير ناحية العزير قام أيضا بتحريض المتجاوزين على خرق القانون ومنع إزالة التجاوزات"، مؤكدة انها "ستقوم بأتخاذ الأجراءات القانونية بحقه".