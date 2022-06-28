كريستيانو رونالدو يرفض عرض بيكهام

وارتبط اسم رونالدو بالرحيل عن مانشستر يونايتد في ظل تخوفه من مستقبل الفريق الإنجليزي خلال الموسم المقبل، خاصة بعد تراجع النتائج خلال الموسم الماضي.

وبحسب صحيفة "ديلي ستار"، فإن رونالدو رفض عرضاً من انتر ميامي ومالكه ديفيد بيكهام، رغم ارتباط اسم اللاعب بالانتقال إلى الدوري الأمريكي والرحيل عن اليونايتد، لكنه لم يوافق على العرض الذي قُدم له.



ويبحث رونالدو عن الظهور بشكل مميز خلال الموسم الجديد، ويقضي إجازته حالياً في مدينة مايوركا بإسبانيا، قبل أن يعود إلى التدريبات الجماعية استعدادا للمنافسات الرسمية خلال الفترة المقبلة، أو إعلان رحيله عن اليونايتد وتحديد وجهته المقبلة.