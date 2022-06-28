وفاة ممثل كويتي

وأعلن الصحفي الكويتي مفرح الشمري عن وفاة سعود بدر الشمري مع الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، بعد صراع مع المرض.

وانتقد الصحفي الكويتي، عبر حسابه في "انستغرام"، عدم ظهور أي نعي للممثل الراحل من قبل زملائه في الوسط الفني، رغم وجود عدد من الأعمال الفنية الهامة التي شارك فيها.وعلق مفرح الشمري في منشوره: "الممثل سعود بدر اليوم توفى، بعد صراع مع المرض، و لان ممثل على قد حاله، محد ذكره من ربعه الفنانين اللي شارك معاهم في اعمال درامية كثيرة، مثل ( عمر الشقا) و( الحب اللي كان) و( فريج صويلح ) و( باب الفرج) وغيرهم.. الله يرحمك بوعزيز".

وانتقد "عيسى القلاف" عدم مشاركة الفنانين في نعي سعود بدر: "للاسف الممثل اللي على قد حاله وشارك باعمال درامية كثيرة مايذكرونه الله يرحمه برحمته الواسعه ويسكنه الفردوس الاعلى".