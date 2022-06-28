الصدر يأسف لترشيح 'صالح' لرئاسة الجمهورية: تبعي وغير وطني - عاجل

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بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365- بغداد

أعرب زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، اليوم الثلاثاء، عن أسفه لترشيح برهم صالح لمنصب رئيس الجمهورية، فيما قال، إنه من المعيب، أن يكون رئيس العراق تطبيعياً وغير وطني وتبعياً.

