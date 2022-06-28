بغداد - ياسين صفوان - طريقة عمل كرات اللوتس،من وصفات الحلويات السريعة والخفيفة التي يمكنك تحضيرها في وقت قياسي لتعطيك نتيجة خلابة.



وكرات اللوتس ، هي بحق واحدة من أفضل خيارات الحلوى التي يمكنك اعتمادها في ضيافة وفي مناسبات إن أردت. إذ يمكن تشكيلها وتحضيرها من مكونات موجودة في المنزل للحصول على كرات مفعمة بالمذاق الرائع. المقادير

1 ملعقة كبيرة حليب مكثف محلى

1 ملعقة كبيرة كريمة اللوتس

2 ملعقة كبيرة جبن كريمي

30 حبة بسكويت اللوتس

10 حبات بسكويت عادي

طريقة التحضير

اطحني صنفي البسكويت جيداً للحصول على خليط ناعم

في وعاء عميق، ضعي البسكويت المطحون وفوقه الحليب والجبن وكريمة اللوتس واخلطي المكونات جيداً

شكلي الخليط على شكل كرات وضعيها في الثلاجة لمدة 15 دقيقة حتى تتماسك

ضعي باقية كمية كريمة اللوتس في الميكروويف حتى تذوب، ثم اسكبيها على كرات اللوتس حتى تغطيها

أعيدي كرات اللوتس إلى الثلاجة لمدة 120 دقيقة حتى تجمد تماماً، ثم قدميها.

