ارتفاع جديد بإصابات 'جدري القردة' في العالم

بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365- متابعة

قالت منظمة الصحة العالمية، إنه تم إبلاغها بأكثر من 3400 إصابة مؤكدة بجدرى القردة وحالة وفاة واحدة حتى يوم الأربعاء الماضي، معظمها من أوروبا.

وذكرت المنظمة أنه منذ 17 يونيو، تم إبلاغها عن 1310 حالات جديدة، مع إبلاغ ثماني دول جديدة عن حالات إصابة بجدري القردة.



ويوم السبت الماضي، قالت منظمة الصحة العالمية يوم السبت إن جدري القردة لم يصل بعد إلى وضع حالة الطوارئ الصحية العالمية، على الرغم من أن المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم قال إنه قلق للغاية من تفشي المرض.