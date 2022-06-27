حصيلة إصابات 'مرعبة' بكورونا.. اليكم الموقف الوبائي

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ الخليج 365، إنها سجلت 1905 حالة إصابة جديدة، مقابل تماثل 487 حالة للشفاء، وحالتي وفاة بالفيروس.

وأشارت إلى تلقي 14209 أشخاص للقاح الجائحة في عموم البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية.

