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انت الان تتابع خبر حصيلة إصابات 'مرعبة' بكورونا.. اليكم الموقف الوبائي والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، الموقف الوبائي والتلقيحي اليومي لجائحة كورونا في العراق.
وقالت الوزارة في بيان ورد لـ الخليج 365، إنها سجلت 1905 حالة إصابة جديدة، مقابل تماثل 487 حالة للشفاء، وحالتي وفاة بالفيروس.
وأشارت إلى تلقي 14209 أشخاص للقاح الجائحة في عموم البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأشارت إلى تلقي 14209 أشخاص للقاح الجائحة في عموم البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية.