حريق داخل جامع وضبط رمانة في بغداد

وقال المصدر لـ الخليج 365، إن "فرق مديرية الدفاع المدني اخمدت حادث حريق اندلع داخل كرفان منام الحراس التابع الى جامع الشواف ضمن منطقة اليرموك، دون اصابات تذكر".

وأشار إلى "العثور على رمانة يدوية متروكة على جانب الطريق ضمن منطقة (الصليخ) من قبل دوريات نجدة الاعظمية"، مبيناً أنه "تم استدعاء خبير المتفجرات الذي بدوره قام برفع الرمانة دون حادث يذكر".

