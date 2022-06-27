الناتو: سنواصل دعم أوكرانيا بالاساحة

و نقلت وكالة "رويترز" عن ستولتنبرغ قوله في مؤتمر صحافي إن "الحلف سيضع مزيدا من قواته في حالة تأهب قصوى ليصل قوامها إلى أكثر من 300 ألف".

واضاف أن "الحلفاء زادوا دعمهم منذ بدء الحرب الروسية في أوكرانيا"، موضحا: "سنواصل التدريبات العسكرية المشتركة لتعزيز دفاعات الحلف".



وأشار ستولتنبرغ إلى "ضرورة ضخ المزيد من الاستثمارات لتعزيز السياسات الدفاعية للحلف".

وبين أن "الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي سيشارك في قمة الناتو المقبلة".

وذكر الأمين العام أن "حلف "الناتو" سيتبنى "حزم دعم جديدة إلى جورجيا والبوسنة ومولدوفا".

