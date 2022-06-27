المثلية الجنسية... حديث الساعة في ثلاثة بلدان عربية

في العاصمة اللبنانية بيروت، أثار قرار وزير الداخلية بمنع التجمعات الهادفة إلى الترويج للشذوذ الجنسي جدلًا وانقسامًا كبيرين في الأوساط الشعبية.

فرفضت شريحة من اللبنانيين القرارالمتخّذ بناءً على اتصالات المرجعيات الدينية بالوزير، إيمانًا بالحرية الشخصية التي تكفلها الاتفاقيات الدوليّة لا سيما الإعلان العالمي لحقوق الإنسان فيما دعمته شريحة أخرى متمسّكة بمبدأ الطبيعة البشرية وتعاليم الأديان السماوية.

وتطوّر هذا الجدل إلى حدّ حدوث مشاكل في إحدى مناطق العاصمة وإلى حدّ إلغاء جماعات مثلية تظاهرة كانت مقررة أمس الأحد للمطالبة بحقوقهم بسبب تهديدها بالقتل بحسب ما جاء في بيان صادر عنها. بالإضافة إلى أن بعض الأحزاب السياسية اللبنانية دخلت على خطّ الجدل إذ أدان قسم منها القرار ببيان رسميّ.

في الجزائر، تصدّر موضوع المثلية الجنسية محركات البحث من خلال حجز شرطة بسكرة 81 مصحفا يحمل ألوان المثليين كانت معروضة للبيع في مكتبات عدّة.



وبيّنت التحقيقات أن طباعتها تمت في دول عربية وأجنبية. وتقرر إتلاف النسخ المحجوزة.