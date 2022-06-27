انت الان تتابع خبر الكاظمي بزيارة الى السعودية ومن ثم ايران‎‎ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - حل في الديوان الملكي في قصر السلام ضيفاً على ولي العهد السعودي محمد بن سلمان .. رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في جدة مستبقا قمة مجلس التعاون الخليجي في زيارة تحمل الكثير من الرسائل الموجهة الى العراق ومن ثم الى السعودية والى طهران التي توجه اليها الكاظمي فور انتهاء زيارته الى جدة.

رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي في المملكة العربية السعودية وفي ضيافة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في زيارة يبدو انها استبقت قمة مجلس التعاون الخليجي المقرر عقدها ما بعد منتصف تموز المقبل بحضور الرئيس الاميركي جو بايدن

زيارة الكاظمي الى جدة جاءت لتوطيد العلاقات العراقية السعودية ام لمعرفة موقف العراق ما له وما عليه في القمة المرتقبة وذلك لتفادي اي احراجاتٍ قد تطرح بشكل مفاجئ دون اطلاع تام او دراسة مستفيضة



وما ان وصل الكاظمي الى الديوان الملكي بقصر السلام حتى عقد الطرفان السعودي والعراقي جلسة مباحثات رسمية جرى من خلالها استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين ومجالات التعاون المشترك اضافة الى تعزيز الامن والاستقرار على مستوى المنطقة والعالمومن السعودية الى طهران توجه الكاظمي ، في زيارة هي الاخرى تتجه نحو توطيد العلاقة بملفات عدة لكنها وبحسب المعطيات قد تحمل رسائل تطمينية الى الجانب الايراني بان العراق لن يكون طرفا في اي اتفاقية او مشروع يعمل بالضد من ايران.