انت الان تتابع خبر تعليق روسي جديد يخص المفاوضات مع أوكرانيا والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أعلنت رئيسة مجلس الاتحاد الروسي فالنتينا ماتفينكو، أن موسكو منفتحة على المفاوضات مع كييف، ولكن يجب على أوكرانيا أن تقبل شروط روسيا.
وقالت ماتفيينكو بحسب قناة STV البيلاروسية: "روسيا مستعدة للمفاوضات اليوم، لكنها ليس بشكل استعراضي، لا نقوم بالثرثرة هنا. يجب قبول الشروط التي حددناها بوضوح وبشكل دقيق".
وأشارت إلى أن الغرب لم يكن مهتما بمفاوضات روسيا مع أوكرانيا منذ البداية، على الرغم من أن موسكو لم تغادرها.