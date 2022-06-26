تعليق روسي جديد يخص المفاوضات مع أوكرانيا

وقالت ماتفيينكو بحسب قناة STV البيلاروسية: "روسيا مستعدة للمفاوضات اليوم، لكنها ليس بشكل استعراضي، لا نقوم بالثرثرة هنا. يجب قبول الشروط التي حددناها بوضوح وبشكل دقيق".

وأشارت إلى أن الغرب لم يكن مهتما بمفاوضات روسيا مع أوكرانيا منذ البداية، على الرغم من أن موسكو لم تغادرها.