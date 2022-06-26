المسعودي بشأن تفويج الحجاج: كان رائعاً والبعثة الطبية مميزة

بغداد - ياسين صفوان - اعتبر رئيس هيئة الحج والعمرة سامي المسعودي، الأحد، أن تفويج الحجاج الى الديار المقدسة كان رائعاً، فيما أشاد بالبعثة الطبية، واصفاً إياها بـ"المميزة".



وقال المسعودي خلال مؤتمر صحافي من المدينة المنورة، "كان هناك تفويج رائع لجميع حجاج بيت الله الحرام سواء كان براً أو كان جواً"، مشيراً الى أن "آخر رحلة كانت يوم أمس".

وأضاف المسعودي أن "البعثة الطبية التي أوفدتها وزارة الصحة كانت من خيرة أطباء العراق الذين ساعد جميع الحجاج ما يخص الإرشادات الطبية والمحاضرات الطبية وكذلك تشخيص العلاجات المناسبة للحجاج"، مشدداً بالقول "كانت بعثة مميزة".

وشهد الـ 14 حزيران الحالي انطلاق أولى الرحلات الجوية للحجاج العراقيين من مطار بغداد الدولي الى مطار الأمير محمد بن عبد العزيز في المدينة المنورة.