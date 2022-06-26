انت الان تتابع خبر الرئيس الإيراني يستقبل الكاظمي في طهران والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365- بغداد

استقبل الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، اليوم الأحد، رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي بعد وصوله إلى العاصمة الإيرانية طهران.

