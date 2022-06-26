انت الان تتابع خبر الرئيس الإيراني يستقبل الكاظمي في طهران والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365- بغداد
استقبل الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، اليوم الأحد، رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي بعد وصوله إلى العاصمة الإيرانية طهران.
وأُجريت مراسم استقبال رسمية للكاظمي في طهران، الذي وصل إلى إيران اليوم، بعد اختتام زيارته إلى السعودية صباح اليوم نفسه.
ويوم أمس، استقبل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، وبحثا عدداً من القضايا.
ويوم أمس، استقبل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، وبحثا عدداً من القضايا.