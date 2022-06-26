انت الان تتابع خبر برلمانية توجه دعوة للحكومة بشان الآثار المهربة من نينوى والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - بغداد/ الخليج 365

دعت النائبة عن كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني اخلاص الدليمي، الحكومة الى السعي الجاد لاسترجاع الآثار المهربة من المحافظة الى المتاحف الاوربية في وقت سيطرة زمر داعش الارهابية على المحافظة.

