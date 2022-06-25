اليابان تسجل ارتفاعا قياسيا بدرجات الحرارة

وبسبب ارتفاع الحرارة أوصت السلطات اليابانية السكان بتجنب التعرض لأشعة الشمس الحارقة وشرب المزيد من الماء.

من جهتها قالت قناة "NHK" التلفزيونية اليابانية إن مستشفيات طوكيو استقبلت، اليوم السبت، 62 شخصا مصابين بضربة شمس، مضيفة أن اثنين منهم في حالة حرجة.



وأمس الجمعة تم نقل 16 طالبا في مدينة كاي في شرق البلاد إلى المستشفى مصابين بضربة شمس.