ارتفاع 'مخيف'.. الدفاع المدني تحصي أعداد الحرائق خلال 5 أشهر

بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365- بغداد

أحصت مديرية الدفاع المدني، اليوم السبت، عدد الحرائق التي حدثت في العراق منذ مطلع العام الحالي ولغاية شهر أيار الماضي.



وقال مدير المديرية اللواء كاظم بوهان في حديث لـ الخليج 365، إن "مديرية الدفاع المدني سجلت ما مجمله قرابة 10 الاف حادث حريق منذ مطلع عام 2022 حتى نهاية شهر أيار الماضي، ما يعادل 2000 حادث حريق بالشهر الواحد".



وأشار بوهان إلى أن "المديرية تتوقع ازدياد عدد حوادث الحريق في الأشهر المقبلة، مع ارتفاع درجات الحرارة وزيادة الأحمال على الشبكات الكهربائية".

