مبابي يعترف بتراجع مستوى سان جيرمان

ولم يفز باريس سان جيرمان، بطل الدوري الفرنسي، بالبطولة الأوروبية، رغم أنه وصل للأدوار الإقصائية بالمسابقة في آخر عشرة مواسم، وآخرها في عام 2020، عندما وصل إلى النهائي وخسره 1-0 أمام بايرن ميونيخ الألماني.

وقال مبابي في مقابلة مع تلفزيونية "الفوز بدوري الأبطال مع سان جيرمان هو الهدف الرئيسي هذا ما نريده، لكنَّ هناك طريقًا يجب أن نسير فيه".

وأضاف: "في البداية، يجب أن نكون فائزين على المستوى المحلي، لأننا في آخر موسمين لم نكن كذلك".

ولدى مبابي طموحات شخصية أيضاً، إذ يُعد ثاني هدافي النادي عبر التاريخ بتسجيله 171 هدفاً، خلف زميله السابق الأوروغوياني، إدينسون كافاني، الذي سجّل 200 هدف، وبسؤاله عن إمكانية التفوق على كافاني، أكَّد مبابي: "يمكن أن يحدث هذا، سيكون هذا رائعاً".