الكربولي: النازحون وسكان الخيام أولى من وقفات الاحتجاج السياسية

وذكر الكربولي في تغريدة عبر تويتر، تابعتها الخليج 365، إن "النازحين وسكان الخيام في هذا الصيف القائظ أولى من وقفات الاحتجاجات السياسية المرائية، لو كنتم صادقين بحبكم لرسول الله (ص) فاعطوا أموال الدول المعروفة بحبها للعمل الخيري للمحتاجين بعد ان استوليتم عليها بحجة بناء مدارس لم ير منها النازحون سوى الوهم".وأضاف، "الناكثون بعهودهم والمتاجرون بالحلف الكاذب لن يتورعوا عن سرقة الأموال اينما علموا بها حتى وان كانت مخصصة لمساعدة مسلمي الهند".

وأتم الكربولي تغريدته، قائلاً: "وقفات رياء سياسية".

