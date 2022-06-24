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قرار جديد من السعودية بشأن العمرة

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بغداد - ياسين صفوان - ونشرت وزارة الحج والعمرة، عبر حسابها الرسمي على منصة "تويتر"، انفوغراف، حذرت من خلاله من مجموعة من الأدوات التي يمنع حملها عند السفر بالطائرة لأداء المناسك.

وجاءت تلك الأدوات على النحو التالي:

أولًا: المواد الحادة، ومنها:


- المقصات.

- السكاكين.

- المشارط.

- الشفرات الحادة.

ثانيًا: أدوات العمل، وهي:

• المطارق.

• المسامير.

• مفاتيح الربط.

• أدوات الحفر.

ثالثًا: جميع أنواع الأسلحة النارية، مثل:

- الأسلحة.

- الطلقات النارية.

- المسدس الصاعق.

- الألعاب النارية.

رابعًا: مواد أخرى، مثل:

• المواد السامة.

• المواد المضغوطة.

• المواد القابلة للإشتعال.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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