قرار جديد من السعودية بشأن العمرة

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بغداد - ياسين صفوان - ونشرت وزارة الحج والعمرة، عبر حسابها الرسمي على منصة "تويتر"، انفوغراف، حذرت من خلاله من مجموعة من الأدوات التي يمنع حملها عند السفر بالطائرة لأداء المناسك.
أولًا: المواد الحادة، ومنها:
- المقصات.
• المواد القابلة للإشتعال.
وجاءت تلك الأدوات على النحو التالي:
أولًا: المواد الحادة، ومنها:
- المقصات.
- السكاكين.
- المشارط.
- الشفرات الحادة.
ثانيًا: أدوات العمل، وهي:
• المطارق.
• المسامير.
• مفاتيح الربط.
• أدوات الحفر.
ثالثًا: جميع أنواع الأسلحة النارية، مثل:
- الأسلحة.
- الطلقات النارية.
- المسدس الصاعق.
- الألعاب النارية.
رابعًا: مواد أخرى، مثل:
• المواد السامة.
• المواد المضغوطة.
• المواد القابلة للإشتعال.