تتبيلة الدجاج المشوي بالفرن

مقادير تتبيلة الدجاج

- دجاجة كاملة.

- ملعقة كبيرة من الثوم المفروم.

- ثلاثة فصوص من الثوم.

- ملح (حسب الرغبة).

- نصف ملعقة كبيرة من الفلفل الأسود.

- رشة زعتر.

- ملعقة كبيرة من الشمر.

- ملعقة صغيرة من رقائق الفلفل الأحمر.

- ربع ملعقة صغيرة من الكركم.

- ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

- ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون.

طريقة التحضير

- ضعي الثوم المفروم مع زيت الزيتون والملح والشمر ورقائق الفلفل الأحمر والفلفل الأسود والكركم وعصير الليمون واخلطيهم جيداً، ثم اتركي الخليط جانباً.

- اغسلي الدجاجة جيداً وصفيها من السوائل، وتبليها بالمكونات السابقة من الداخل والخارج، واتركيها في التتبيلة لمدة لا تقل عن ساعة.



- ضعي فصوص الثوم المتبقية في تجويف الدجاجة مع شرائح الليمون والزعتر ، ثم اربطي أرجل الدجاج بالخيوط واحكمي إغلاقها جيداً، ثم ضعي الدجاجة في الفرن لمدة لا تقل 3 ساعات.

- أخرجي الصينية من الفرن واتركي الدجاجة لكي تبرد قليلاً، ثم ضعيها في طبق التقديم وزينيها بشرائح الليمون المطهوة وقدميها بجانب أطباقك