حكيمي يسهل صفقة مهمة لسان جيرمان

وكان حكيمي انضم للفريق الباريسي في صيف 2021 قادما من إنتر ميلان، حيث لعب رفقة المدافع السلوفاكي ميلان سكرينيار.

وكشفت صحيفة جازيتا ديلو سبورت الإيطالية أن سكرينيار لم يكن ينوي الرحيل عن صفوف إنتر في البداية، لكنه وافق أخيرا على الانتقال إلى بي إس جي.وأضافت "هناك أكثر من سبب وراء تغيير رغبة سكرينيار، مثل الراتب الضخم 7.7 مليون يورو سنويا أي ضعف ما يتقاضاه حاليا مع إنتر، وكذلك حديث المدافع السلوفاكي مع زميله السابق أشرف حكيمي، الذي طمأن سكرينيار على الأوضاع في الفريق الباريسي".

وأشارت الصحيفة إلى أنه يتبقى حاليا وصول الطرفين لاتفاق نهائي بشأن إتمام الصفقة، التي من المحتمل أن تكلف خزينة العملاق الباريسي 70 مليون يورو.

وختمت تقريرها بأن العرض المالي الضخم لسان جيرمان، ربما يكسر عناد مسؤولي إنتر ميلان بشأن تمسكهم باستمرار المدافع البالغ من العمر 27 عاما.