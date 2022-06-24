وزير الصدر يحذر من عواقب 'فعل وقح': يريدون إسكات الشارع الصدري – عاجل

وكتب وزير الصدر منشوراً عبر صفحته على فيسبوك، قال فيه: "هناك فكرة خبـيثة قد تُطبّقها بعض الكتل السياسية. وهي: زَجّ وزير صدري من التيار أو مُنشَقّ أو مطرود أو متعاطف في الحكومة التي يُريدونَ تشكيلها.. لأسباب: إسكات الشارع الصدري من جهة.. وإتّهامه بالمُشاركَة في حكومة الفـساد من جهة أخرى".وأضاف: "وما أكثر السُذَّج الذين سيُصدّقون ذلك، وانَّ ذلك الوزير جاء باتفاق مع (التيار) أو لإرضائه أو غيرها من الأفكار المسـ*ـمومة".

وتابع قائلاً: "إننا إذ نعلن ذلك، فإننا نُحذّر من عواقب هذا الفعل الوقح.. ونطلب من الشعب عدم مُسايرتهم بذلك.. فنحن لم ولن نشترك معهم لا في برلمان ولا حكومة ولا غيرها مُطلَقَاً. فنحن أهل إصلاح لا شِقاق ونفاق".

وأكمل: "ما ينبغي أنْ تعلموه أيها الفاسـدون انَّ ردّنا سيكون غير متوقَّع إذا ما حاولتم تشويه سمعتنا بإشراكنا معكم من حيث نعلم أو لا نعلم أو إيهام الناس بذلك".



واختتم قائلاً: "فليس من أحد يُمثّلنا في مفاوضات أو حوارات أو أيّ شيء من هذا القبيل، فلقد ملأتم قلوبنا قيحاً، وقد فاحت رائحة الفـ*ـساد فأزكمت أنوفنا.. وسيعلم الذين ظلموا أي مُنقلب ينقلبون".