متظاهرون يغلقون مكتب نائب في النجف ويتوعدون بغلق 3 أخرى (فيديو)

بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365- النجف

أقدم عدد من المتظاهرين، على غلق مكتب النائب عن محافظة النجف، محمد عبد الأمير عنوز، متوعدين بغلق مكاتب نواب آخرين.



وأظهر شريط مصور، ورد لـ الخليج 365، مواطناً وهو يقول: "اليوم سنغلق مكتب النائب عنوز، لأنه صعد باسم المتظاهرين، وسنقدم على غلق بقية المكاتب في المحافظة، إذا ما لم يوفروا التعيينات لأبناء النجف".



وتوعد الشخص الظاهر بالشريط المصور، بمنع دخول النواب إلى النجف، إذا ما بقيت مطالبهم من دون تحقيقها.