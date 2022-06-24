انت الان تتابع خبر تحصل مرة كل 18 عاماً.. الوطن العربي يشهد ظاهرة فلكية 'نادرة' والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال رئيس الجمعية الفلكية في السعودية ، ماجد أبو زاهرة، أن اصطفاف تلك الكواكب كان على قبة السماء بحسب ترتيبهم الطبيعي من حيث البعد من الشمس.

كما نوه إلى أن مجموعة من كواكب النظام الشمسي تظهر في صف واحد تقريباً بنفس المنطقة من السماء، حيث تعرف بالكواكب المرئية لأنه يمكن رؤيتها بدون الحاجة لاستخدام المنظار أو تلسكوب وهي عطارد والزهرة والمريخ والمشتري وزحل.



وعدّ ابو زاهرة اصطفاف الكواكب، حدثًا فلكيًا يحصل عندما تظهر مجموعة من كواكب النظام الشمسي في صف واحد تقريبًا في نفس المنطقة من السماء، كما تشاهد من الأرض وفي الفضاء تكون على نفس الجانب من الشمس.

يشار إلى أن هذه الظاهرة تحصل مرة كل 18 سنة.

يذكر أن مثل هذه الاصطفافات الكوكبية سيتكرر من جديد بعد عدة سنوات وتحديدًا في العام 2040 .