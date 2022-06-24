انت الان تتابع خبر مجلس الشيوخ الأميركي يقر مشروع قانون مراقبة الأسلحة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365 - متابعة

أقرّ مجلس الشيوخ الأميركي، مشروع قانون يدعمه المشرّعون من كلا الحزبين، يُفترض أن يُعالج موجة العنف المسلّح في الولايات المتّحدة، ويشمل فرض قيود على الحصول على الأسلحة الناريّة ومليارات الدولارات لتمويل قطاع الصحّة العقليّة والأمن في المدارس.

