الارشيف / اخبار العالم / اخبار العراق

مجلس الشيوخ الأميركي يقر مشروع قانون مراقبة الأسلحة

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر مجلس الشيوخ الأميركي يقر مشروع قانون مراقبة الأسلحة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365 - متابعة

أقرّ مجلس الشيوخ الأميركي، مشروع قانون يدعمه المشرّعون من كلا الحزبين، يُفترض أن يُعالج موجة العنف المسلّح في الولايات المتّحدة، ويشمل فرض قيود على الحصول على الأسلحة الناريّة ومليارات الدولارات لتمويل قطاع الصحّة العقليّة والأمن في المدارس.

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا