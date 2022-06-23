الجامعة الاسلامية في بيروت تقرر إلغاء زيادة الرسوم للطلبة العراقيين

بغداد - ياسين صفوان - قررت الجامعة الاسلامية في بيروت، الخميس، عن إلغاء زيادة الرسوم الدراسية للطلبة العراقيين.

وقالت السفارة العراقية في لبنان، إن "السفير حيدر شياع البراك التقى اليوم الخميس 23/6/2022 في مقر السفارة رئيس الجامعة الاسلامية في بيروت حسن اللقيس وتم خلال اللقاء بحث المواضيع التي تخص سير العملية الدراسية بالنسبة للطلبة العراقيين الدارسين في الجامعة وامكانية تذليل جميع الصعوبات والمعوقات التي تواجه سير عمليتهم الدراسية بما يمكنهم من مواصلة الدراسة في الجامعة بيسر وسهولة".

وأضاف البيان أن "اللقيس وعد السفير بتذليل جميع الصعوبات التي تصادف مراحلهم الدراسية ووجه بالغاء تعميم الجامعة المرقم 6/2022 في 15/6/2022 والخاص زيادة الرسوم الدراسية للطلبة العراقيين".