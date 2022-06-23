'فيفا' يعتمد الاتحاد السعودي ضمن الاتحادات الخبيرة في تقنية (VAR)

وقال "فيفا" في بيان على موقعه الرسمي انه "عد الاتحاد السعودي أحد أهم الاتحادات التي ساهمت في تطوير التقنية وتحقيق أهدافها في السنوات الماضية، موجها الشكر للاتحاد السعودي على التعاون المستمر الذي أثمر عن تحقيق ارتقاء جديد بتقنية VAR".وكان الاتحاد السعودي دشن في شباط الماضي المركز الموحد لتقنية حكم الفيديو المساعد (VAR) في الجولة 20 من دوري المحترفين ودوري الدرجة الأولى.

وأصبح الاتحاد السعودي السابع عالميا بعد اتحادات إنجلترا وإسبانيا وألمانيا وهولندا وفرنسا وسويسرا الذي يدشن المركز الموحد للفار.

كما تم اعتماد استخدام التقنية رسميا في دوري يلو (الدرجة الأولى) اعتبارا من الدور الثاني من الموسم الماضي 2021-2022.

وبلغ عدد حكام تقنية الفيديو السعوديين المعتمدين دوليا 51 حكما بينهم 23 حكم ساحة و28 حكما مساعدا لتقنية الفيديو.

