الصحة تكشف عدد الحالات المؤكدة بالكوليرا في عموم العراق

بغداد - ياسين صفوان - كشفت وزارة الصحة، الخميس، عن عدد الحالات المؤكدة بالكوليرا في عموم العراق.

وقالت الصحة في بيان، إنه "تم تأكيد تشخيص حالتين جديدتين بالكوليرا احداهما في بغداد والأخرى في كركوك".

وأضافت "يكون المجموع ١٥ حالة مؤكدة مختبريا في عموم البلاد".

والكوليرا هي مرض بكتيري عادة ما ينتشر عن طريق الماء الملوث، ويتسبب الكوليرا في الإصابة بإسهال وجفاف شديد، وإذا لم يتم علاجها، فإنها يمكن أن تكون قاتلة خلال ساعات، حتى لدى الأشخاص الذين كانوا أصحاء سابقاً.