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Nike تنسحب من السوق الروسية

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بغداد - ياسين صفوان -

2022-06-23 | 17:44

Nike تنسحب من السوق الروسية

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اعلنت شركة تصنيع الملابس والأحذية الأمريكية Nike ، اليوم الخميس، عن الانسحاب بالكامل من السوق الروسية.
وقالت الشركة في بيان نشر على موقعها الرسمي: "اتخذت شركة Nike قرارا بالانسحاب من السوق الروسية، ونتيجة لذلك لن يكون Nike.com وتطبيق Nike متاحين في هذه المنطقة، وقد أغلقت متاجر Nike مؤخرا ولن يتم إعادة فتحها".

وفي اذار الماضي، توقفت Nike عن تسليم المنتجات إلى روسيا، إلا أنها لم تتخذ قرارا حول إغلاق المتاجر في روسيا".

وبعد إطلاق روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا فرضت الدول الغربية عقوبات على موسكو، كذلك أعلنت مجموعة من الشركات تعليق الأعمال أو الانسحاب من السوق الروسية.

سعد أحمد المحرر: سعد أحمد
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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