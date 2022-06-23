انت الان تتابع خبر تحدث عن 'انقاذ لبنان'.. أول تعليق من ميقاتي بعد تكليفه بتشكيل الحكومة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال ميقاتي عقب تكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة، "يجب أن نضع خلافاتنا جانبا ولم نعد نملك ترف الوقت والغرق في الشروط والمطالب".

وأضاف، "تفاوضنا مع صندوق النقد الدولي ووقعنا اتفاقا أوليا وهو قابل للتحسين حسب التزام الكتل السياسية بالإصلاح"، مؤكدا أنه "دون اتفاق مع صندوق النقد الدولي لن تكون فرص الانقاذ متاحة للبنان".



ودعا ميقاتي، "جميع القوى السياسية إلى لحظة مسؤولية تاريخية يتم التعاون فيها من قبل الجميع لاستكمال مسيرة الإنقاذ".

وشدد، "يجب تجاوز كل أسباب الانقسام التي دمرت مجتمعنا وضربت المؤسسات".

وفي وقت سابق من اليوم، أصدرت الرئاسة اللبنانية مرسوما يقضي بتكليف نجيب ميقاتي بتشكيل الحكومة الجديدة، وذلك بعد حصوله على عدد كاف من الأصوات من نواب البرلمان اللبناني.

وحصل ميقاتي على دعم 54 صوتا من أصل 128 نائبا في الاستشارات التي أجراها الرئيس ميشال عون، وسيسعى لتشكيل حكومة لتحل مكان حكومة تصريف الأعمال التي يرأسها حاليا.

