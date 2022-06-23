انت الان تتابع خبر الموقف الوبائي.. قفزة غير مسبوقة بإصابات كورونا في العراق والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "المختبرات الصحية سجلت اليوم 1061 إصابة جديدة بكورونا، فيما تماثلت 249 حالة للشفاء".

وأضافت، أنه "تم تلقي 13553 شخصاً للقاح كورونا في يوم واحد، فيما لم يتم تسجيل أي حالة وفاة جديدة بالجائحة".



يذكر ان العراق سجل يوم أمس الأربعاء، 932 إصابة بكورونا.