زيدان: كريم بنزيما اخ لم تلده أمي

وقال زيدان، خلال حوار أجرته معه صحيفة "ليكيب" الفرنسية: "العلاقة مع كريم تتجاوز حدود الملعب، وفيها جانب عاطفي، فهو مثل أخ أصغر لم تلده أمي، تحدثت معه كثيرا عن مسيرتي، لأن رحلتنا تبدو متشابهة".

وأضاف: "لقد التقيته منذ انضمامه لريال مدريد، كنت مستشارا للنادي، ثم مساعدا لكارلو أنشيلوتي.. نلتقي قليلا في الوقت الحالي، لكن نتبادل الرسائل.. إلا أنه يعرف أين يمكنه أن يجدني، كما أعرف تماما أين يمكن أن أجده".



واوضح زيدان: "لست متفاجئا بمستوى كريم بنزيما في الموسم الماضي، فهو يواصل ما يقدمه.. أعرف تماما قدراته، لقد كان مميزا طوال الوقت مع ريال مدريد، والآن بات استثنائيا".

ورشح زيدان مهاجم الديوك للفوز بالكرة الذهبية، هذا العام، قائلا: "العالم كله يرى أنه الأحق بها".

وتابع: "بنزيما لم يكن بحاجة لتطوير مستواه، لكنه كان يحب دائما البقاء بعد المران، ليقوم بتدريبات محددة أمام المرمى.. لقد أعطيته نصيحتين أو ثلاث، وكنت أحب هذه التدريبات الفردية، حتى مع حراس المرمى، وأثري هناك لا يزال موجودا.. لقد دخلنا في بعض التدريبات والتحديات المسلية، وفزت بها كثيرا".

