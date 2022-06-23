انت الان تتابع خبر السومرية تنشر أسماء النواب البدلاء في مجلس النواب - عاجل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال مراسلنا، إن "64 نائباً من أصل 73 من البدلاء أدوا اليمين الدستورية في جلسة مجلس النواب لهذا اليوم".

وأضاف، أن اسماء النواب البدلاء وقوائمهم جاءت كالآتي:

كريم عليوي الصكر/ تحالف الفتح

فاطمة حسين المساعدي/ مستقلة



سعد عواد التوبي/ مستقلةزينب رحيم الجياشي/ كتلة النهج الوطنيذكرى الرديني/ تحالف قوى الدولةحسن سالم/ تحالف الفتحسعود الساعدي/ كتلة حقوقكفاح السوداني/ كتلة امتدادعلي الحميداوي/ تحالف قوى الدولةجبار الكناني/ كتلة حقوققحطان عدنان كامل/ تحالف الفتحمهدية اللامي/ تحالف العقد الوطنيحسين مؤنس/ كتلة حقوقزينب الموسوي/ تحالف الفتحعلاوي نعمة/ تحالف قوى الدولةصائب الحجام/ كتلة امتدادشذى العزاوي/ تحالف تقدمعباس الجبوري/ تحالف العقد الوطنيانسجام الغراوي/ تحالف قوى الدولةحسين حبيب/ مُستقلحميد الزاملي/ تحالف الفتحكامل العكيلي/ كتلة قادمونفاتن القرغولي/ كتلة امتدادعلي الفياض/ائتلاف دولة القانونسهيلة الساعدي/ كتلة تيار الفراتينمعين الكاظمي/ تحالف الفتححمد الموسوي/ التحالف المدنينهال الجعفر/ تحالف تقدمياسين غباوي/ مستقلعلي المكصوصي/ كتلة العراق الوطنيةحيدر حامد/ تحالف العقد الوطنياسعد الحموزي/ ائتلاف دولة القانونفاطمة البوفياض/ كتلة النورعامر عبد الجبار/ كتلة الفاو زاخوسارة الصالحي/ تحالف تصميمطاهر البطاط/ تحالف تصميمهيثم الزركاني/ مستقلهاتف المشعل/ تحالف تصميمنادية العبودي/ كتلة حقوقانتصار المالكي/ تحالف قوى الدولةامل الناصري/ تحالف الفتحوليد السهلاني/ تحالف الفتحهيفاء الخليف/ كتلة المحافظونكاظم المغصوب/ مستقلزينب الخزرجي/ تحالف قوى الدولةعلا الشناوه/ تحلف الفتححسين الاسدي/ كتلة النهج الوطنيهدى السعيدي/ كتلة قادمونمحسن العامر/ كتلة حقوقدنيا الشمري/ مستقلةطالب الياسري/ ائتلاف دولة القانون