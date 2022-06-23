تأدية اليمين الدستورية للنواب البدلاء - عاجل

بغداد - ياسين صفوان - أدى النواب البدلاء عن الكتلة الصدرية، اليوم الخميس، اليمين الدستورية داخل مجلس النواب.

وذكرت الدائرة في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "النواب البدلاء عن الكتلة الصدرية أدوا اليمين الدستورية داخل الجلسة الاستثنائية في مجلس النواب".

واضاف البيان، ان "64 نائبا أدى اليمين من اصل 73، بينما لم يحضر 9 نواب من البدلاء".

وعقد مجلس النواب، اليوم الخميس، جلسته الاستثنائية برئاسة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، بحضور 202 نائب.