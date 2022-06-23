مركز صحفي: تصريحات فائق زيدان بشان الإعلاميين 'سابقة مهمة'

وذكر المركز في بيان ورد لـ الخليج 365، "تابعنا في مركز النخيل للحقوق والحريات الصحفية تصريح رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان حول تجنب القضاء العراقي إصدار مذكرات قبض بحق الاعلاميين، إذ يشيد المركز بهذا الموقف المسؤول الذي يمثل سابقة مهمة في تاريخ القضاء العراقي، و يؤكد مدى الاهتمام الذي يوليه القضاء لدعم العمل الإعلامي واعلاء شأن الإعلامي في العراق الذي يعمل في بيئة تزدحم بالتحديات".وشدد مركز النخيل على، "ضرورة تعضيد هذا التوجه ودعم الآليات الكفيلة بتحصين العمل الإعلامي قضائياً ودعم حرية الرأي والتعبير بما ينسجمُ مع تمثيل السلطة الرابعة وحقوقها".

ودعا المركز، جميع السياسيين والمسؤولين والجهات الحكومية الى أن يحذو حذو مجلس القضاء والتنازل عن جميع الدعاوى المرفوعة ضد الصحفيين والناشطين لتمكين هذا المجال من أخذ دوره الحقيقي المعهود بعيداً عن محاولات عرقلة مسيرة الإعلام الساعية لتمكين المجتمع وحمايته".