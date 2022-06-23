تكسر الأظافر: أسبابه وعلاجه بالطرق الطبية والخلطات الطبيعية

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بغداد - ياسين صفوان - تعاني بعض السيدات من تكسر الأظافر، نتيجة الإفراط في الاستخدام الخاطئ لمستحضرات المناكير وسوء التغذية، وقد تكون هذه المشكلة أحد أعراض الإصابة ببعض الأمراض، لذا يجب التوجه إلى الطبيب المختص عند التعرض لها للحد من تفاقم الأعراض، في هذا المقال سنوضح مشكلة تكسر الأظافر مع الوقوف على أسبابها، وتحديد العلاج المناسب لها.



أسباب تكسر الأظافر

توجد أسباب عديدة لتكسر الأظافر، أكثرها شيوعاً.

اضطرابات صحية في الأكل تؤدي إلى نقص في بعض الفيتامينات الهامة، وقد يكون ذلك هو الاضطراب عند فقدان الشهية العصبي، ويؤثر خاصةً على الفيتامينات المهمة للأظافر التي تعمل على تقويتها وبنائها، وأهمها فيتامين A وفيتامين D التي يمكن الحصول عليهما من خلال تناول بعض الأطعمة أو الأدوية التي تحتويها، قد يتسبب أيضاً نقص البيوتين B7 وهو فيتامين يساعد الجسم على استقلاب الأحماض الأمينية التي يحتاجها الجسم لبناء الأظافر الصحية ومنع تكسر الأظافر.

نقص الكالسيوم الموجود في المنتجات الحليب والأجبان والبيض، وبعض العناصر المهمة للجسم ولنمو الأظافر مثل الأوميغا 3 الموجود في المأكولات البحرية والحديد والزنك.

نقص البروتين ويعتبر مهماً للأظافر لأنها تتكون بشكل أساسي من بروتين يسمى الكيراتين، الذي يساهم في تقوية وبناء الأظافر والحفاظ عليها.

الإصابة بفقر الدم قد يكون أحد أسباب تشقق الأظافر وهذه الحالة تحدث عند وجود خلل في إنتاج كميات الهيموغلوبين وهو عبارة عن بروتين ينقل الأكسجين في الدم والذي يعتمد بشكل أساسي على الحديد الذي يسبب فقر الدم نقص فيه وبدوره يؤثر على تكوين الأظافر.

القصور الوظيفي للغدة الدرقية بالزيادة أو النقصان والذي يؤثر على وظيفته الأساسية في امتصاص الجسم للمعادن مما يعمل على انفصال الأظافر عن اللحم بكل سهولة.

الشيخوخة أو التقدم في السن يؤدي إلى نقص الكثير من العناصر ومع مرور الزمن تقل رطوبة الجلد والأظافر الذي يؤثر عليها ويجعلها عرضة للتكسر.

غسل اليدين أو السباحة بكثرة الذي يساهم بإزالة الطبقة الخارجية للأظافر التي تحتوي على الزيوت الطبيعة وبذلك يعرضها إلى الجفاف والهشاشة.

عوامل وراثية فقد يكون تكسر الأظافر متوارث من قبل الوالدين.

عوامل بيئية أما بالرطوبة الشديدة أو الجفاف الشديد كلاهما يؤثران على قوة الأظافر.

عدم شرب كمية كافية من الماء وهي أساس الصحة وإحدى أهم أسباب الجفاف الذي يؤدي إلى التكسر، وهو عدم تناول 8 أكواب من المياه يومياً يفقد الأظافر حيويتها وصلابتها.

الاستخدام اليومي لمواد التنظيف الكيميائية، أو مزيل الأظافر أو طلاء الأظافر.

الإصابة بالعدوى الفطرية للأظافر، أو أمراض جلدية أخرى مثل الصدفية.

أعراض تكسر الأظافر مجموعة من الأعراض ذات صلة بتكسر الأظافر: تشقق الأظافر من منتصف الظفر.

الأظافر لينة وتنثني بسرعة.

تكسر الظفر من جميع الجوانب.

وجود قطعة من القشرة البيضاء على الظفر.

الأظافر التي لونها شفاف تنكسر بسرعة.

علاج تكسر الأظافر طبياً

عند معرفة السبب الرئيسي لتكسر الأظافر يسهل علاج المشكلة، يمكن علاجها طبياً من خلال: تناول مكملات غذائية تحتوي على المعادن والفيتامينات وخاصة البيوتين والتي تظهر نتائجه بعد 6 أسابيع من استخدامه.

استخدام المرطبات الطبية للحفاظ على رطوبة اليدين والأظافر، وينصح بالمرطبات التي تحتوي على البروتينات مثل الكولاجين والكيراتين، وأيضاً الزيوت المعدنية التي تقلل الجفاف بحبس الرطوبة داخل قشرة الظفر ويتم ذلك أيضاً بالمنتجات التي تحتوي على اليوريا وحمض اللاكتيك والجلسرين وحمض ألفا هيدروكسي.

الاعتناء بالأظافر من خلال استخدام وشراء الأدوات من مبرد ومقص الأظافر ذات تعقيم عال. علاج تكسر الأظافر طبيعياً

ويكون علاجها من خلال تحسين الاعتناء بها بالطريقة الصحيحة باتباع الطرق التالية.

شرب الماء بكثرة للحفاظ على رطوبة الجسم والأظافر.

تناول الغذاء الصحي المتوازن إذ يساعد على الحصول على أظافر صحية دون تشقق.

الالتزام باستخدام بعض الخلطات الطبيعية التي تعمل على ترطيب الأظافر وتقويتها وتطويلها.

العناية اليومية الصحيحة للأظافر من خلال قصها بانتظام وبردها بلطف.

علاج تكسر الأظافر بالغذاء

من إحدى أهم أسباب تكسر الأظافر هو سوء التغذية ويمكن علاجه من خلال ما يأتي: يساعد تناول مكملات البيوتين في العلاج، ويمكن تناولها من خلال مصادرها الغذائية التالية مثل: اللحوم، والبيض، والأسماك، والبذور، والمكسرات، والخضروات التي تشمل البطاطا الحلوة.

تناول الأطعمة التي تحتوي على أهم الفيتامينات مثل فيتامين A, K, D ومن هذه الأطعمة مثل الجزر والسبانخ والأفوكادو التي تمنح الأظافر القوة.

تناول المكسرات يساعد بتعويض نقص بعض الفيتامينات التي تحتاجها الأظافر وصحة الإنسان بشكل عام. الأغذية التي تحتوي البروتين توجد في العديد من اللحوم الحمراء والبيض والحبوب والذي يعتبر المصدر الأساسي الكيراتين والكولاجين المهم للأظافر.

تناول الأوميغا 3 الموجود في المأكولات البحرية من المعادن الجيدة للأظافر.

خلطات طبيعية لتقوية الأظافر

ومن أهم الخلطات التي تساعد على تقوية الأظافر:

علاج تكسر الأظافر بخل التفاح:

يستخدم هذا العلاج للأظافر الهشة بسبب احتوائه على مغذيات مفيدة لصحة الأظافر، مثل الفيتامينات وبعض المعادن أهمها الكالسيوم والحديد بالإضافة إلى بعض الأحماض مثل الماليك والأسيتيك الذي يحمي الظفر من الالتهابات، ويتم تحضيره للعلاج من خلال الخطوات التالية: خلط كوب من خل التفاح الخام مع كوب من الماء في وعاء.

نقع الأظافر لبضع دقائق.

تكرار هذه الخلطة مرة يومياً، ويمكن الاحتفاظ بالمحلول المتبقي لاستخدامه أكثر من مرة.

علاج تكسر الأظافر بزيت جوز الهند:

يعتبر زيت جوز الهند غنياً بالدهون المشبعة التي تمنح الأظافر ترطيباً عالياً، كما أنه يمنع إصابة الأظافر ببعض أنواع الالتهابات، يمكن استخدامه بأحد الطرق التالية: الطريقة الأولى: تحضير زيت جوز الهند وتسخينه لدرجة التدفئة فقط.

وضعه على الأظافر مثل الكريم مع القيام بالتدليك لطيف لمدة خمس دقائق الذي يعمل على تدفق الدم ويرطب بشكل جيد.

تكرار هذه الخطوات من مرتين إلى ثلاث مرات يومياً.

الطريقة الثانية: مزج ربع كوب من زيت جوز الهند الدافئ مع القليل من عصير الليمون في وعاء متوسط.

غمس الأظافر في هذا الخليط لمدة عشر دقائق مع ارتداء القفازات طوال الليل للحصول على أفضل النتائج.

الطريقة الثالثة: نقع الأظافر في الماء الدافئ لمدة خمس دقائق.

ثم وضع زيت جوز الهند على اليدين وتركه لمدة ساعة.

علاج تكسر الأظافر بزيت شجرة الشاي:

يعالج زيت الشاي الالتهابات الفطرية كونها مطهراً قوياً، وبذلك يساعد في علاج الأظافر من خلال الخطوات التالية: خلط نصف ملعقة من زيت فيتامين E مع بضع قطرات من زيت شجرة الشاي.

دهن المزيج على الأظافر مع التدليك اللطيف لعدة دقائق.

ترك الخليط لمدة 30 دقيقة ثم غسله بالماء الفاتر ثم تجفيف الأظافر ومن ثم استخدام المرطب.

تكرار هذه الخطوات مرتين يومياً لمدة شهر.

علاج تكسر الأظافر بعصير الليمون: